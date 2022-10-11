Вскрылась ложь Зеленского: Русские ракеты не закончились, непробиваемой украинской ПВО нет

Новости Украины

Ракетные удары России по инфраструктуре Украины демонстрируют, что пропагандисты киевского режима постоянно лгут украинцам, рассказывая о непробиваемости украинского ПВО и иссякнувшем запасе ракет у ВС РФ.

Об этом заявили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не говорил, что украинское ПВО сработала на 100%. Недооценивать их нельзя. Но, если генштаб ВСУ (я уже не говорю про наши данные) утверждает, что из 80 крылатых ракет сбито 40. То есть 40 долетело, если верить генштабу. Из беспилотников они половину сбили. Но Кличко заявляет – повреждено 70 объектов. В Кривом Роге сообщают – 70 объектов. Либо там наши ракеты прыгали по всем этим объектам, поражая постоянно, либо они решили заодно списать кучу объектов, которые уже давно уничтожены, «всё украдено до нас». Факт в том, что они сами признают серьёзные потери. Мы видим по результатам – обесточены многие города, перестали поставлять электроэнергию в Европу, а Зеленский буквально на днях говорил об этом чуть ли не как о спасении для украинской экономики, говорил, что Украина спасёт зимой Европу своим электричеством. Уже не спасает», – констатировал политолог Владимир Корнилов.

Депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров добавил, что кроме повреждений объектов критической инфраструктуры, эти ракетные удары лишний раз продемонстрировали украинцам лживое нутро киевского режима.

«Второй раз на моей памяти Зеленский, через своих пропагандистов – Арестовичей, Подаляков – предал украинский народ. Первый раз он его предал, когда он знал, что СВО начнётся, но об этом никому не сказал. А второй раз он предал, когда фактически он ввёл в заблуждение украинцев и киевлян в том числе, когда они убеждали всех киевлян в том, что над Киевом стоит такая ПВО, которая не пропустит ни одной ракеты. И люди начали возвращаться. Они же постоянно в телеэфирах убеждают – мы восстановили систему ПВО, нам дали систему ПВО. Люди почувствовали определённый уровень безопасности, позволяющий им вернуться в Украину. Вот они вернулись сегодня», – сказал Килинкаров.