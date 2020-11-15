15.11.2020, Симферополь, Виктор Орлов
 
Крым, Россия, Скандал
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Вскрылись связи высокопоставленного крымского чиновника с Украиной


Экс-руководитель украинской милиции в Крыму генерал Геннадий Москаль внес залог, превышающий 50 тысяч долларов, за своего бывшего заместителя Николая Федоряна, накануне арестованного на Украине по подозрению в госизмене, куда тот приехал для получения украинского «безвизового» загранпаспорта.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал источник в российском внешнеполитическом ведомстве, знакомый с ходом дела Федоряна.

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«Интересно, откуда у «честного мента» Москаля находятся такие суммы для сердечного товарища. Федорян при нём курировал направление общественной безопасности. А это, кстати, не только митинги, но и рынки», – сказал собеседник.

Однако, по его словам, самое интересное выяснилось на суде, где Федорян признался, что после 2014 года неоднократно посещал Украину, а задержан оказался только сейчас.

«После Русской весны бывший украинский милиционер получил должность начальника управления транспорта «Черноморнефтегаза». Именно к этой компании относятся вышки в Черном море, на которые претендует Украина.

Вышки охраняются сторожевиком Черноморского флота, потому что украинские плавсредства и самолеты предпринимали попытки приблизиться к буровым, Киев не оставляет надежд вернуть их под свой контроль.


Федорян как начальник управления транспорта наверняка имел доступ к секретной информации о взаимодействии с военными и пограничниками, списки работников на вышках, маршрутах самолетов, вертолетов и кораблей.

Вся эта информация, включая данные о добыче «Черноморнефтегаза», крайне интересует украинскую сторону, которая открыто заявляла о подготовке исков в западные суды с целью добиться от России крупных денежных штрафов, а также введения санкций.

Вдобавок оказалось, что Федорян, арестованный при попытке получить украинский паспорт, сохранил двойное гражданство, находясь на такой должности», – изумляется собеседник.

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