Русский флот начал гонять украинских «москитов» в 100 км от Одессы

27.03.2020, Одесса, Максим Карпенко

Российский ракетный катер прогнал украинских пограничников от буровых платформ в Черном море. Об инциденте сообщила украинская сторона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В погранслужбе Украины рассказали, что во время планового патрулирования в районе Одесского месторождения обнаружили две российские буровые установку «Крым-1» и «Таврида» с «признаками промышленной деятельности». При попытке подойти ближе их встретил ракетный катер «Ивановец», входящий в состав Черноморского флота.

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«На запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили», – говорится в сообщении.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией все буровые вышки крымской компании «Черноморнефтегаз» были взяты под контроль российскими военными. Киев считает буровые платформы своей собственностью и грозит России международным судом.

Когда-то Украина закупила буровые вышки, чтобы нарастить добычу нефти и газа в Черном море, ссылаясь на необходимость «снижения зависимости от поставок топлива из России».

Украинская сторона предпринимала несколько попыток высадить своих представителей на платформы «Черноморнефтегаза», однако каждый раз подход украинских плавсредств не допускался сторожевыми кораблями ВМФ России.

Так, командование ВМС Украины заявило о том, что водолазное судно «Почаев» подверглось обстрелу при попытке приблизиться к буровым вышкам. Пресс-служба ВМСУ продемонстрировала фотографии со следами от пуль снайпера на рубке корабля.

В сентябре 2018 года Киев заявил об успешном проведении демонстративных учений новейших катеров ВМС Украины рядом с буровыми вышками. Правда, уже вскоре экипажи двух катеров этого типа сдались в плен при попытке прорыва Керченского пролива.

В одном из случаев украинский военный транспортный самолет был обстрелян над Черным морем во время попытки приблизиться к буровым установкам

Ситуация интересна еще и потому, что в прошлые годы украинские политики неоднократно утверждали, будто Черноморский флот России не представляет боевого значения и устарел.

Экс-представитель «президента Украины в Крыму» Борис Бабин также заявлял, что Россия превратила в военные базы бывшие буровые вышки компании «Черноморнефтегаз».

«Следует признать, что на сегодня Российская Федерация эффективно своей военной силой контролирует акваторию северной части Черного моря, она захватила все сооружения «Черноморнефтегаза» в этой акватории, превращенные Россией в соответствующие военные базы с дислокацией на них подразделений российской армии, разведывательных средств, средств противовоздушной обороны.

Фактически, милитаризация произошла, и сегодня Россия все сильнее предпринимает попытки полностью контролировать судоходство в этой акватории, что может означать только одно – подготовку России к полномасштабной блокаде всех украинских портов. Таким образом, удушению украинской экономики», – заявил Бабин.

Ранее украинская газета «Зеркало недели» сообщала, что одна из контролируемых Россией вышек находится всего в 100 км от Одессы.