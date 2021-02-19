Вскрылось, как Зеленский «шатал» киевский режим под флагами ДНР

19.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Когда весной 2014 года в Горловке выступал «95 квартал», будущего президента Владимира Зеленского совершенно не смущали поднятые над городом флаги ДНР.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы упоминали воспоминания Безлера. На самом деле, факт известный, есть афиши Зеленского, вот, пожалуйста, 17 апреля 2014 года, вот та самая фотография в горловском пабе «Берлога».

Уже флаг ДНР весит, они приехали. Мало того, я почитал интервью того периода, которые Зеленский направо и налево там в Донбассе раздавал. Он говорит, моя главная задача (в Горловке) шатать нынешний киевский режим», – заявил эксперт.

«Вот он нынешний президент, депутаты Верховной рады, всевозможные нынешние великие деятели, веселятся в Горловке. Уже флаги ДНР весят над Горловкой», – добавил Корнилов, указывая на фото и афишу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее один из командиров ополчения Донбасса в 2014 году Игорь Безлер, находившийся в Горловке, выразил сожаление, что пожалел тогда гастролёров.

Позже Корнилов опубликовал ещё несколько иллюстраций того времени.

«Вот ещё о путешествии Зеленского и его Квартала по Донбассу 2014 г. Аккурат в день начала АТО (14 апреля) они приехали на гастроли в Донецк, подконтрольный ДНР. И тогда Зеленский заявлял, что украинцы и русские – это один народ. Ждём санкций против Зеленского?» – комментирует политолог у себя в Telegram-канале.

Также он опубликовал фото пресс-конференции Зеленского в Донецке 15 апреля 2014 года, буквально на следующий день после объявления «АТО».

«Кстати, он там, пожалуй, впервые ответил на вопрос о том, собирается ли он становиться президентом. Внимательно прочитайте его ответ: «Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру», – обратил внимание Корнилов.

Прокомментировал скандальную ситуацию и представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Оказывается нынешний главнокомандующий уже после объявления АТО давал концерты сепартатистам в Горловке? А во время майдана, в стране-агрессоре в кино снимался?! И это тот самый человек, что собирался за Крым умереть, и быть беспощадным ко всем сепарам и ватникам? А что вы сделаете? В едином патриотическом порыве выйдите на майдан и снесете изменника? Или без американских денег, кураторство и благословения плохо получается? Куда и девалась хвалёна «гідність»?», – пишет Мирошник в своем телеграм-канале.