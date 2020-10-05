Вслед за актером Биковичем турецкие СМИ отправили в Карабах покойного сербского командира Аркана

05.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Турецкие электронные медиа продолжают распространять лживые новости об участии в карабахском конфликте на стороне армян неких «сербских наемников».

На этом поприще снова отличился портал derindusunce.org, «воскресивший» легендарного сербского командира 90-х Желько «Аркана» Ражантовича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турецкий портал разместил твит следующего содержания:

«Сербский военный преступник по прозвищу «Аркан» был замечен сегодня в Армении. Сербы опять пришли за нашими женами и детьми….».

Отметим, что на протяжении столетий османские захватчики похищали сербских детей для того, чтобы превращать их в янычаров, равно как и похищали сербских женщин для своих гаремов.

Турецкие «журналисты» проиллюстрировали свое лживое сообщение фотографией Аркана, состаренного при помощи специального фильтра.

Однако откровенный фейк провисел в сети не более часа, поскольку его обнаружили сербские пользователи и закидали гневными комментариями. После чего derindusunce.org удалил запись. Напомним, что ранее этот же ресурс отправил воевать наемником в Армению популярного, как в Сербии, так и в России актера Милоша Биковича, разместив его фото со съемок военного фильма «Кошаре».

Желько «Ражнатович» Аркан – противоречивая и неординарная личность новейшей сербской истории. Родился в Словении, детство провел в хорватском Загребе.

С подросткового возраста начал проявлять криминальные наклонности, сколотил банду, затем сбежал в Западную Европу, где начал промышлять грабежами. Орудовал во Франции, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах.

По возвращении в Югославии был уже признанным криминальным авторитетом, поселился в Белграде, открыв дискотеку Amadeus. К началу девяностых стал лидером фанатской группировки «Делие» столичного футбольного клуба «Црвена Звезда». С началом гражданской войны в Югославии на основе это фанатской группировки была образована Сербская добровольческая гвардия, получившая неформальное название «Тигры Аркана», которая приняла участие в боевых действиях в Хорватии и БиГ.

Аркан и его “Тигры”

Несмотря на криминальное прошлое, «Аркану» удалось стать серьезным боевым командиром, а его подразделение отличалось прекрасной выучкой, экипировкой и железной дисциплиной, принимая участие в самых тяжелых операциях и понеся минимальные потери.

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Аркан и его подразделения в Боснии. Репортаж западного СМИ

После заключения Дейтонских соглашений отошел от военных и околофутбольных дел, возглавил Федерацию кикбоксинга Сербии, занимался бизнесом, правда, не без криминальной подоплеки, женился на мега-популярной звезде турбофолка (балканский фолк-шансон) Светлане «Цеце» (Светлана Величкович). Был известен, как ярый ненавистник курильщиков, и ударом запросто мог выбить сигарету из рук или изо рта совершенно неизвестного человека, которому непосчастливилось оказаться с ним рядом.

Могила Аркана

Был объявлен Гаагским трибуналом в розыск как военный преступник. В 2000 году Желько Ражнатовича застрелили в одном из белградских отелей в во время переговоров.