05.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Азербайджан, Армения, Балканы, Война, Вооруженные силы, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Сербия, Скандал, СМИ, социальные сети, Турция
Просмотров:

Вслед за актером Биковичем турецкие СМИ отправили в Карабах покойного сербского командира Аркана


Турецкие электронные медиа продолжают распространять лживые новости об участии в карабахском конфликте на стороне армян неких «сербских наемников».

На этом поприще снова отличился портал derindusunce.org, «воскресивший» легендарного сербского командира 90-х Желько «Аркана» Ражантовича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Турецкий портал разместил твит следующего содержания:

«Сербский военный преступник по прозвищу «Аркан» был замечен сегодня в Армении. Сербы опять пришли за нашими женами и детьми….».

Отметим, что на протяжении столетий османские захватчики похищали сербских детей для того, чтобы превращать их в янычаров, равно как и похищали сербских женщин для своих гаремов.

Турецкие «журналисты» проиллюстрировали свое лживое сообщение фотографией Аркана, состаренного при помощи специального фильтра.


Однако откровенный фейк провисел в сети не более часа, поскольку его обнаружили сербские пользователи и закидали гневными комментариями. После чего derindusunce.org удалил запись. Напомним, что ранее этот же ресурс отправил воевать наемником в Армению популярного, как в Сербии, так и в России актера Милоша Биковича, разместив его фото со съемок военного фильма «Кошаре».

Желько «Ражнатович» Аркан – противоречивая и неординарная личность новейшей сербской истории. Родился в Словении, детство провел в хорватском Загребе.

С подросткового возраста начал проявлять криминальные наклонности, сколотил банду, затем сбежал в Западную Европу, где начал промышлять грабежами. Орудовал во Франции, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах.

По возвращении  в Югославии был уже признанным криминальным авторитетом, поселился в Белграде, открыв дискотеку Amadeus. К началу девяностых стал лидером фанатской группировки «Делие» столичного футбольного клуба «Црвена Звезда». С началом гражданской войны в Югославии на основе это фанатской группировки была образована Сербская добровольческая гвардия, получившая неформальное название «Тигры Аркана», которая приняла участие в боевых действиях в Хорватии и БиГ.

Аркан и его “Тигры”

Несмотря на криминальное прошлое, «Аркану» удалось стать серьезным боевым командиром, а его подразделение отличалось  прекрасной выучкой, экипировкой и железной дисциплиной, принимая участие в самых тяжелых операциях и понеся минимальные потери.

Аркан и его подразделения в Боснии. Репортаж западного СМИ

После заключения Дейтонских соглашений отошел от военных и околофутбольных дел, возглавил Федерацию кикбоксинга Сербии, занимался бизнесом, правда, не без криминальной подоплеки, женился на мега-популярной звезде турбофолка (балканский фолк-шансон) Светлане «Цеце» (Светлана Величкович). Был известен, как ярый ненавистник курильщиков, и ударом запросто мог выбить сигарету из рук или изо рта совершенно неизвестного человека, которому  непосчастливилось оказаться с ним рядом.

Могила Аркана

Был объявлен Гаагским трибуналом в розыск как военный преступник. В 2000 году Желько Ражнатовича застрелили в одном из белградских отелей в во время переговоров.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть