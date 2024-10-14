Вслед за американцами, британский журнал предупредил, чего может лишиться Украина, потеряв Покровск

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После американского Foreign Policy, о чем уже писал «ПолитНавигатор», возможной перспективой потери Украиной своей сталелитейной промышленности озаботился и британский The Economist. Из-за приближения фронта к Покровску есть угроза уничтожения украинской сталелитейной промышленности, пишет он.

»На окраине Покровска две женщины стоят в ожидании эвакуацми. Как и большинство мирных жителей города, они уже сбежали в другое место, но вернулись, чтобы забрать некоторые вещи. Они стоят у заколоченной заправочной станции, которая кипела жизнью всего несколько месяцев назад. Российские войска подбираются все ближе , и полномасштабная битва за город вот-вот начнется. К западу от Покровска вырыты новые оборонительные линии, к которым, если и когда он падет, украинские войска надеются отступить», – говорится в публикации.

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Как утверждается в публикации, под угрозой сейчас находятся крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля на Украине «Красноармейская Западная» и Покровский горно-обагатительный комбинат.

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Кроме того, добавляет The Economist, Покровск (бывший Красноармейск) — важный транспортный узел в Донецкой области, через который проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, связывающие регионы Украины. Ухудшение ситуации в этом районе может серьезно повлиять на экономику страны, особенно на сталелитейную промышленность, которая играет важную роль в экспорте и налоговых доходах Украины.

«В 2021 году Украина занимала 14 место в мире по производству стали, но в прошлом году она опустилась на 24 место. С утратой крупнейшей шахты, где добывается уголь для металлургии, России удастся уничтожить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины», — пишет The Economist.

Причем, говорится в статье, русским для этого необязательно брать Покровск.

«По мере продвижения российские войска попытаются отключить электроснабжение и перекрыть главную дорогу, по которой уголь поступает на запад к оставшимся сталелитейным заводам. Затем они сделают то же самое на другой меньшей шахте по добыче коксующегося угля в 18 км к северу от Удачного, в Доброполье», — пишет британский журнал.