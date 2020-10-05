Вслед за Донбассом пенсий лишатся жители подконтрольных Киеву территорий

05.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская власть хочет сделать с пенсионной системой то же самое, что с медициной и образованием, потому Киев уже не в состоянии обеспечить нормальные выплаты пенсионерам.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила киевская журналистка Ирина Гаврилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Премьер признал то, что было очевидно – в пенсионном фонде огромная дыра, обеспечить такое количество пенсионеров нормальными выплатами мы не можем. Пример того, как можно не выплачивать пенсию, у нас уже существует на Донбассе. Да, Украина лишила жителей неподконтрольных территорий законно заработанных пенсий, ну, ничего прошло, поэтому можно лишать пенсии жителей подконтрольных территорий, что нам открыто и говорит премьер», – заявила Гаврилова.

Но, по её убеждению, пенсии перестанут выплачивать не через 15 лет, как заявил премьер-министр Украины Шмыгаль, а уже через 5-7, потому что с пенсионной системой хотят сделать то же, что с медициной и образованием.

«Разрушили полностью бесплатную медицину и теперь на ее осколках что-то строят, какой-то там второй этап реформы Супрун, третий этап реформы Супрун. Но, по сути, гарантированное бесплатное медицинское обеспечение украинцы не получают. Мы сами знаем, что каждый лечится и спасается, как может – у кого-то есть возможность пойти в частную клинику, кто-то платит, так сказать, в карман врачу, кто-то сам лечится по интернету, пошел в аптеке купил лекарства», – отметила журналистка.

Отметим, что в ходе лекции в университете «Львовская политехника» Шмыгаль заявил, как сообщал ПолитНавигатор, что из-за демографии на Украине все меньше останется трудоспособных граждан и все больше будет пенсионеров.