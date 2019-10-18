Вслед за курдами США сольют украинцев – панический прогноз Портникова

18.10.2019

Уход Соединенных Штатов из Сирии является тревожным сигналом для Украины на фоне возрастания влияния РФ в мире.

Об этом в статье для сайта «Главред» пишет киевский пропагандист Виталий Портников.

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Он сокрушается, что события в Сирии мало интересуют украинцев.

«А зря. Потому что уход США из Сирии означает не только возрастание роли России в регионе и мире. Он означает, что президент США отказывается от настоящих друзей. А сирийские курды были куда более важны для Белого дома, чем украинцы, о которых Трамп никогда и слышать не хотел», – отмечает автор.

По его словам, Трамп оставляет бывших союзников США из числа сирийских курдов «на растерзание» президенту Турции Эрдогану.

«В Киеве стоило бы об этом задуматься. Если Трампу не нужны такие друзья, как курды – то зачем ему нужны друзья, которых он никогда не хотел приобрести, друзья поневоле? Тот, кто захочет помочь ему в трудный момент, благодарности не дождётся», – резюмирует Портников.

Напомним, что президент США объявил о выводе американских войск из Сирии, после чего на позиции сирийских курдов, ранее совместно с американцами воевавшими против ИГИЛ, начали наступать турецкие подрастания и поддерживаемые Анкарой боевики. В итоге курда пришлось договариваться с официальным Дамаском, против которого они раньше выступали.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-глава украинской разведки пожаловался, что Трамп сбросил Украину «с Олимпа в самый низ».