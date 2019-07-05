05.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Галичина, Местная власть, Политика, Украина
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Вслед за Львовом, годовщину массового погрома отметили в Тернополе

На фоне заявлений о том, что на Украине никто не чествует нацистов, в стране проходят торжественные мероприятия в честь еврейских погромов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ещё годовщина массового тернопольского погрома, где убивали детей, взрослых, стариков. Вы видели, опять в Тернополе, как и во Львове недавно в годовщину львовского погрома, на уровне официальных властей, областной администрации были проведены мероприятия по сути в честь этой годовщины, но чествовали, само собой, палачей, а не жертвы – тех самых ОУН, которые массово вырезали население, когда даже немцам пришлось издавать гневный приказ остановить эти зверства! И теперь нам кто-то будет говорить, что на Украине никто не чествует эту самую нацистскую власть», – заявил Корнилов.

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