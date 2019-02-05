Вслед за львовским Монументом славы прогнозируется снос памятника Пушкину

05.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Демонтаж Монумента славы во Львове демонстрирует, что на Украине выстроен четкий план дерусификации, предусматривающий уничтожение памятников героям Великой Отечественной войны.

Об этом в ходе эфира телеканала «Россия 1» заявил российский публицист и писатель Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Подается всё под видом, что это не имеет отношения к декоммунизации, якобы памятник в аварийном состоянии. Но вся украинская государственность в аварийном состоянии, и что, Порошенко её взрывает или демонтирует? Нет, он старается её укрепить всеми силами. Поэтому, это ползучая дерусификация!

Доберутся и до памятника Пушкину, только дайте время. Суворова уже демонтировали, но благодаря ему Украина имеет часть территорий, ведь если бы он не взял Измаил, там стояли бы турки. Цветы ему нужно возлагать, но памятник взяли и демонтировали. Надо понимать, что под красивыми славами стоит четкий план дерусификации: язык, вера, памятники. И это будет продолжаться», – заявил Стариков.

При этом руководитель львовской областной организации партии «За жизнь» Инна Иваночко расценила снос монумента, как акт вандализма.

«В комиссию, касающуюся Монумента славы, не пустили людей, которые входили в рабочую группу городского совета по спасению монумента. Те, которые вошли в эту комиссию, вопросы и голосование решали методом обзвона, и были известные люди, которые были против сноса. Дело по этому памятнику до сих пор рассматривается в суде, однако оно откладывается в связи с тем, что экспертиза, которая назначена судом, ещё не прошла в связи со снегом, хотя она уже проплачена.

Это акт вандализма, ведь любой памятник на нашей территории нельзя трогать априори. Памятники героям Великой Отечественной стоят и в Чехии, и в Германии, там их никто не трогает, а у нас на данный момент главенствует фашизм, поэтому стайка националистов позволяет себе это варварство», – отметила Иваночко.