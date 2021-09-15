Вслед за надувными лодками Украина получила от Запада манекены

15.09.2021 13:28 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Канада подарила Нацгвардии Украины оборудование на сумму около 4,5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Помощь была оказана в рамках совместной украино-канадской программы UNIFIER.

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«Это учебные материалы, которые улучшат подготовку на курсах боевых медиков, помощи раненым в боевых условиях, курсах коллективной подготовки подразделений. Среди оборудования есть реалистичные манекены, муляжи различных ранений, носилки и другие материалы, которые сделают подготовку более реалистичной», – говорится в сообщении.

Помощь «западных партнеров» в своем блоге высмеял политолог Владимир Корнилов:

«Вот оно, спасение Украины! Вслед за резиновыми лодками из США украинская армия получила очередную существенную помощь – Канада передала «реалистичные манекены и муляжи разнообразных ранений»! (Это я не выдумываю, это я цитирую дословно пресс-релиз Нацгвардии Украины). Ну, теперь уж ВСУ – реально лучшая армия в Европе. С такими муляжами-то!».

Напомним, ранее США в рамках военной помощи Украине передали ей 84 надувные резиновые лодки.