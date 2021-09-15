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15.09.2021 13:28 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина
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Вслед за надувными лодками Украина получила от Запада манекены

Новости УкраиныКанада подарила Нацгвардии Украины оборудование на сумму около 4,5 миллионов гривен. Об этом сообщает...

Канада подарила Нацгвардии Украины оборудование на сумму около 4,5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Помощь была оказана в рамках совместной украино-канадской программы UNIFIER.

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«Это учебные материалы, которые улучшат подготовку на курсах боевых медиков, помощи раненым в боевых условиях, курсах коллективной подготовки подразделений. Среди оборудования есть реалистичные манекены, муляжи различных ранений, носилки и другие материалы, которые сделают подготовку более реалистичной», – говорится в сообщении.

Помощь «западных партнеров» в своем блоге высмеял политолог Владимир Корнилов:

«Вот оно, спасение Украины! Вслед за резиновыми лодками из США украинская армия получила очередную существенную помощь – Канада передала «реалистичные манекены и муляжи разнообразных ранений»! (Это я не выдумываю, это я цитирую дословно пресс-релиз Нацгвардии Украины). Ну, теперь уж ВСУ – реально лучшая армия в Европе. С такими муляжами-то!».

Напомним, ранее США в рамках военной помощи Украине передали ей 84 надувные резиновые лодки.

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