Вслед за президентом томос у Варфоломея попросил премьер Северной Македонии

23.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Северной Македонии, а в прошлом лидер победившего в стране прозападного майдана Зоран Заев написал письмо Веселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить македонским раскольникам автокефалию.

Ранее аналогичное письмо направил президент Северной Македонии Стево Пендаровски.

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«Мы уважаем все, что определено международными соглашениями и нормами. Но мы хотим быть свободными и в церковных рамках нашей страны, а наши иерархи должны получить возможность служить вместе с иерархами всех православных церквей мира», – говорится в письме Заева.

В послании также говорится о том, что «православные люди в нашей стране заслуживают церковной независимости, о которой они мечтали в течение столетия, и что они ожидают, что Македонская православная церковь – будет признана автокефальной, с благословения и письменного решения первого среди христианских иерархов – патриарха Константинопольского».

Сегодня в ходе общения с представителями прессы македонский премьер заявил, что нужно уделять больше времени решению вопроса о признании автокефального статуса Македонской православной церкви.

«Во-первых, мы считаем, что в координации с МПЦ, с которой мы консультировались после выборов в Республике Северная Македония, было правильным решением направить письмо Вселенскому патриарху Варфоломею, – заявил Заев. – Как вы знаете, я и прошлый премьер-министр Оливер Спасовски – нынешний министр внутренних дел, в начале года посетили Стамбул и Патриархию, где обсуждали этот вопрос».

Напомним, что в честь церковного индикта аналогичное обращение к патриарху Варфоломею сделал и президент Северной Македонии Стево Пендаровски.

После присоединения населенной преимущественно болгарами Вардарской Македонии по итогам Второй Балканской войны к Югославии, эта территория попала под окормление Сербской православной церкви. Однако после Второй мировой войны коммунистический режим начал прививать местному населению особую македонскую идентичность по украинскому образцу. Дело дошло даже до того, что по инициативе коммунистического Белграда появился македонский церковный раскол, который окончательно оформился в 1967 году.

При этом ни одна из поместных церквей не признала образовавшуюся «Македонскую православную церковь». В 2002 году из раскола в СПЦ вернулся этнический македонец (болгарин) Иоанн Вранишковски, который решением синода СПЦ был поставлен во главе автономной Православной Охридской архиепископии. За свои убеждения архиепископ был несколько раз судим и несколько лет провел в заключении в обычных камерах с зеками, в том числе и на сорок человек.

На сегодняшний день Сербская православная церковь официально находится в Северной Македонии вне закона, при этом Вселенское православие по-прежнему признает земли македонского государства канонической территорией СПЦ.

Лидер македонского раскола Архиепископ Македонский и Охридский Стефан ждет своего томоса.