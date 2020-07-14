Вслед за военными офицерами ДНР начинает выпускать сотрудников госбезопасности

14.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня, 14 июля, в Донецке у памятника «Воинам-чекистам защитникам Донбасса» глава ДНР Денис Пушилин принял участие в торжественном мероприятии по случаю выпуска курсантов специализированного факультета подготовки юридических кадров для органов государственной безопасности.

Об этом сообщает официальный сайт руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Выступая с поздравительными словами, Денис Пушилин подчеркнул, что от личных и профессиональных качеств молодых офицеров теперь зависит защита государственных интересов и суверенитета республики.

«С сегодняшнего дня вы – офицеры, которым предстоит очень важная, ответственная и нелегкая работа. От профессионализма, бдительности и самоотдачи каждого из вас зависит четкое исполнение законов, защита государственных интересов и суверенитета страны, спокойствие наших граждан», – обратился к выпускникам глава ДНР.

Пушилин особо подчеркнул задачу, которая стоит перед первым выпуском спецфакультета.

«Становление и развитие ДНР проходит в сложных военных условиях. Пытаясь дестабилизировать обстановку в республике и посеять хаос, наши враги применяют самые разнообразные методы. Информационные вбросы, вербовка агентов, работа диверсионных групп – способы, которыми они пользуются с целью получения данных об оборонном и экономическом потенциале нашего государства.

Ваша задача, адекватно оценивая вызовы и угрозы извне, не дать врагу шанса на воплощение его планов. Теперь именно вы – организаторы борьбы с терроризмом, диверсиями, особо опасными формами преступности, направленными на подрыв государственности Донецкой Народной Республики!» – сказал глава государства.

Он поблагодарил выпускников за высокую гражданскую ответственность, преданность Родине и гражданам республики. Также глава ДНР выразил уверенность, что полученные при обучении знания помогут в решении задач любой сложности.

«Молодым офицерам предстоит очень ответственная и непростая служба – не дать врагу ни единого шанса на реализацию его коварных планов… Теперь выпускники спецфакультета юридической подготовки кадров вольются в ряды борцов с терроризмом, будут противостоять действиям, направленным на подрыв государственности», – написал позже Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Также, как сообщал «ПолитНавигатор», в ДНР военное училище впервые выпустило офицеров, что вызвало истеричную реакцию у киевских неонацистов.