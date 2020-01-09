09.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Иран, Происшествия, Украина
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Вспышка света и летящие обломки: В сети появились кадры крушения украинского лайнера

В сети появилось новое видео момента падения в Тегеране «Боинга» украинской компании МАУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, что украинский борт потерпел крушение вчера ночью, практически сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

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На данный момент выдвигается ряд версий причин авиакатастрофы, от технической неисправности до попадания ракеты.

Кроме того, среди мнений было отмечено, что крушение лайнера напоминает провокацию с малазийским «Боингом» в Донбассе

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