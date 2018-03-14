14.03.2018, Минск, Владимир Гладков

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Встреча в Минске провалилась – вместо Медведчука и Геращенко от Украины приехали эксперты без полномочий

По причине отсутствия в Минске ряда уполномоченных представителей Киева, сегодняшняя встреча участников гуманитарной подгруппы Контактной группы прошла безрезультатно.

Об этом журналистам сообщила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы республики по обмену военнопленными Ольга Кобцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Фактически, встреча прошла безрезультативно. Связано это, прежде всего, с отсутствием в Минске уполномоченных лиц от Киева – Виктора Медведучка и Ирины Геращенко. Украинская сторона была представлена лишь экспертами, полномочия которых, по большому счету, слушать и транслировать своему руководству полученную на встрече информацию», – сказала она.

Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Алан Эшлиман без присутствия украинской стороны ничего не смог сказать по вопросу достижения компромисса по восстановлению моста у Станицы Луганской. Элишман лишь зафиксировал сказанное другими участниками на встрече.

«Отсутствие полномочных представителей Киева на встрече в Минске в очередной раз продемонстрировало «стремление» украинской стороны к скорейшему решению вопросов обмена удерживаемыми лицами, восстановления моста у Станицы и ряда других актуальных вопросов, стоящих на повестке дня», – отметила Кобцева.

Также, как ранее анонсировал МИД Белоруссии, в сегодняшней встрече не принимал участие спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, который не смог вылететь из Киева из-за нелётной погоды.