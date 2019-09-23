Встреча Зеленского с Коломойским прошла без протокола, стенограммы и видеозаписи

23.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во время недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского с бизнесменом Игoрем Коломойским протокола, стенограммы и видео не велись, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание УНН со ссылкой на собственный информационный запрос в пресс-службу Офиса президента.

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“10 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игoрем Коломойским. Протокола, стенограммы и видео указанной встрече не велись”, — сообщили в ОПУ в ответ на просьбу издания предоставить стенограмму встречи.

В пресс-служба отметили, что на встрече присутствовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр энергетики Украины Алексей Оржель, первый помощник Президента Украины Сергей Шефир, руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус и член наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” Юлия Кузнецова.

В Офисе напомнили также, что, по словам президента, на встрече с олигархом обсуждали вопрос энергетической сферы и, в частности, снижение тарифов на коммунальные услуги.

Так, известно, что встреча проходила в здании ОП.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Богдан сообщил, что встреча с Коломойским в Офисе происходила из-за проблем энергетической независимости Украины и на фоне митингов под “Укрэнерго”.