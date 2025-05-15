Встрече в Стамбуле все-таки быть? Делегации РФ и Украины уже в Турции

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В турецком Стамбуле в эти минуты должна начаться встреча украинской и российской делегаций, сообщают украинские СМИ, а также Reuters и CNN TÜRK. Место встречи – дворец Долмбахче, где умер первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль. Время начала – 10.00 по московскому времени.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», российские СМИ назвали место и время переговоров, тогда как украинская сторона эту информацию опровергла.

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Как заявили украинские официалы, встреча посвящена исключительно обсуждению введения 30-дневного прекращения огня.

«Внимание всего мира приковано к российско-украинским переговорам, которые состоятся сегодня в Стамбуле. Кремль негативно отреагировал на призыв Украины провести встречу Зеленского и Путина. Но Путин направил делегацию высокопоставленных российских дипломатов и военных чиновников. Президент Украины Зеленский прибыл в Анкару для встречи с президентом Эрдоганом», – сообщает CNN TÜRK.

Сообщаются имена участников украинской делегации на переговорах, которые пройдут в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле. Это министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, советник президента Украины Игорь Жовква.

Накануне Сибига встретился в Анталье с госсекретарем США Марко Рубио и автором антироссийского проекта санкций сенатором Грэмом.

От России в Стамбул вылетела деегация под руководством советника Путина Владимира Мединского. В ее составе в основном замы – замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин, замначальника Главного управления информации Генштаба Вооруженных сил РФ Александр Зорин, замначальника управления гуманитарной политики в администрации Путина Евгения Подбреевская и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Владимир Шевцов.

Ожидается, что президент США Трамп не примет участия во встрече в Стамбуле. Однако госсекретарь США Рубио и представитель США на Ближнем Востоке Виткофф; будет в Стамбуле в пятницу после первого раунда переговоров.

Судя по сообщениям СМИ, можно сделать вывод, что лично Зеленский скорее всего не появится на сегодняшних переговорах делегаций. Зато, если верить опубличенному графику турецкого президента, у него на 13.00 по Киеву назначена встреча с украинским коллегой. Правда, не в Стамбуле, а в Анкаре.

Такая линия поведения Зеленского вполне логична – ранее он заявлял, что не будет вести переговоры без присутствия Путина. А последний, как известно, в Стамбул не едет.