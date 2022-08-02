Встречным курсом: ВСУ бегут на запад, харьковчане возвращаются на восток

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Новости Украины

В американском институте исследования войны (ISW) 1 августа заявили, что армия РФ, вероятно, готовится к наступлению «на запад в направлении Харькова».

Американские аналитики отмечают, что ВС РФ произвели «ограниченные» атаки к югу от Изюма. По версии ISW, это означает подготовку в районе Балаклеи и Камышевахи плацдарма для наступления в направлении Харькова.

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Комментируя эту информацию в эфире украинского телеканала «Эспрессо» полковник СБУ Роман Костенко не исключил, что при наступлении россиян по нескольким направлениям основным может стать харьковское.

«Я всегда говорил, что битва за Харьков еще впереди. Поскольку для россиян это важный город в историческом плане и в рамках, как они заявляют, освобождения Донбасса. Поэтому так же как битва за Юг Украины еще впереди, то же нас ожидает и с Харьковом», – убежден Костенко.

По косвенным признакам, в скорых переменах на харьковском направлении уверен также мэр Харькова Терехов.

«Трамвай №20 удлинит путь следования от Южного вокзала к разворотному кругу «пр. Победы» сроком на два месяца с понедельника, 1 августа. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по ул. Клочковской и пр. Победы», – порадовала харьковчан пресс-служба горисполкома.

То есть все наладили и отремонтировали от конечной остановки до конечной.

«Тогда почему только на два месяца? Откуда такой пессимизм?» – удивляются харьковчане.

Появились также прямые «страшилки», чтобы не сказать угрозы, от так называемых лидеров общественного мнения.

Евгений Комаровский 29 июля заявил, что Харьков перейдёт под контроль РФ только в том же виде, что и Мариуполь.

«В Украине в принципе, насколько мы понимаем, только вот то, что было захвачено через предательство – ну, Херсон, Мелитополь, Бердянск – вот это, да, – то, что захватили предательством, то захватили целым. Все остальное захватывается только после того, как фактически они… на захваченном месте получают руины», – уточнил «теледоктор» в интервью главреду издания «Гордон» Алесе Бацман.

Одновременно по городу поползли слухи, что россияне, захватив город, будут убивать всех мужчин. Правда, воспринимаются они в основном как полная чушь, и способны напугать разве что бабушку «кракена». Да и та, пожалуй, больше интересуется новостями о соцвыплатах на освобожденных РФ территориях.

Но в целом попытки запугать харьковчан есть, и можно предположить, что они должны работать на то, чтобы люди выезжали из города. Это вполне согласуется с политикой правительства в отношении населения Донбасса.

На подконтрольной Украине территории Донецкой области объявлена принудительная эвакуация, причём отказаться от неё можно только в письменном виде с личной подписью. А ребёнка (речь идёт о 52 тысячах несовершеннолетних) можно вывезти с согласия одного из родителей.

Причиной обязательной эвакуации вице-премьер Ирина Верещук назвала «невозможность подготовиться к отопительному сезону».

Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко (как и Комаровский, из «друзей Авакова»), 29 июля расширил обозначенные Верещук рамки возможностей. Он заявил, что Владимир Путин, «с целью лишить украинцев тепла и света», вполне способен отдать приказ о бомбардировке критической инфраструктуры в разгар зимнего сезона.

То есть с учётом практики ВСУ уничтожать что угодно, в том числе на подконтрольных территориях, анонсировал принудительную эвакуацию из любого региона – на выбор…

К сожалению, одной информационной обработкой населения дело не ограничивается. Утром 1 августа в Харькове в очередной раз была обстреляна Салтовка. И снова удар РСЗО пришелся по остановке общественного транспорта. Один человек погиб, другой ранен. Трагедия случилась в тот самый день, на который Терехов запланировал начало выгодного для подрядчика строительства бункерных укрытий на остановках в разных районах города.

И все же попытки запугать харьковчан не приводят к видимым результатам. В город продолжают возвращаться жители. Несмотря на то, что работу здесь найти сложно и фактически сошла на нет гуманитарка.

С 1 августа ведомство главы ХОВА Олега Синегубова выдаёт исключительно «президентские» наборы, три раза в неделю на 14 стационарных пунктах. Практика показывает, что привозят на каждый из них около 200 пайков.

Произведя нехитрый расчёт можно убедиться, что каждый из миллиона находящихся в городе харьковчан (данные обладминистрации) будет облагодетельствован в течение двух с половиной – трёх лет. То есть о гуманитарке, как факторе выживания в Харькове, можно забыть.

Впрочем, есть ещё адресная помощь для лежачих больных, стариков за 80 и многодетных семей. А также (пока) кое-где можно разжиться бесплатным готовым обедом.

Принимая решение вернуться домой, люди во многих случаях руководствуются опасением навсегда или надолго остаться отрезанными от родного города в результате наступления союзных войск. Такой вот парадокс – люди бегут навстречу «оккупантам».

Отношение жителей западной Украины к «схиднякам» не только до алчности меркантильное, но и откровенно враждебное, в последнее время все чаще проявляется в «языковых» скандалах.

Так, харьковского блогера Дмитрия Городецкого задержали за то, что он откровенно высказал свою точку зрения на проблему языкового неравенства. Но большинство «схидняков» предпочитает не вступать в бесполезные и опасные споры с галичанами, а скорее вернуться туда, где говорят и думают по-русски.

Возвращаются даже в наиболее опасные, окраинные районы. Расположенный рядом с городскими воротами микрорайон Солнечный, пострадавший от многочисленных обстрелов в марте, сегодня никак нельзя назвать безлюдным. Большая часть окон закрыта листами ДВП вместо выбитых стекол, повсюду следы прилетов, пожаров, но люди продолжают жить.

А буквально в двух шагах, с двух сторон трассы у тех же городских ворот находится «укропрайон» (такой вот харьковский термин). Несколько рядов окопов и блиндажи. Попытаются ли ВСУшники закрепиться здесь, или в панике побегут из города, не успев напоследок уничтожить инфраструктуру? Жители района надеются на лучшее.



На то есть определенные основания.

В частности, Минобороны РФ 1 августа сообщило, что «в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении отмечается массовое оставление боевых позиций». «Воены» по причине больших потерь в личном составе дезертируют и бегут в центральные и западные районы Украины.

Нацистам, кошмарившим Харьков с 2014 года (а мечтавшим поставить город на колени как минимум с 90-го), в последнее время тоже не везет. Ракетные удары ВС РФ по складам и «располагам» ВСУ в Харькове осуществляются каждую ночь и становятся все более результативными.

Так, 31 июля МО РФ сообщило об уничтожении 350 боевиков «Кракена» в здании механического техникума имени Морозова (территория учебного заведения примыкает к площадке танкового завода им.Малышева). А на следующий день пришла другая впечатляющая новость: ВС РФ одним ударом по заводу в Харькове уничтожили две установки HIMARS и обслугу общим числом 53, включая иностранных наемников и националистов.

Подобные сообщения появляются регулярно. Скрыть потери властям, несмотря на все старания, не всегда удаётся. Так, в городе, по информации тг-канала «Иди и смотри», появился передвижной морг под флагом Красного креста. Морг состоит из десятка белых транспортных контейнеров, возле которых работают холодильные установки. Тоже своего рода «гумпомощь» от западных партнёров.