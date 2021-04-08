Вступление в НАТО окончательно отрежет от Украины Донбасс и не только – Корнилов

08.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Американцы хотят, чтобы украинцы воевали и погибали за них в Ливии и Ираке, однако, в свою очередь, за Украину в НАТО воевать никто не собирается.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (президент Зеленский – ред.), наивный, полагает, что вступление в НАТО поможет ему вернуть Донбасс, как он говорил. Он не понимает, как в Донбассе относятся к НАТО? Он не понимает, что этим отрезает не только Донбасс?», – удивился Корнилов.

«Помните, что Курт Волкер предложил Украине? Давайте, придумаем такую формулу – мы Украину в НАТО возьмём, но 5 статью (предусматривающую принцип коллективной обороны – ред.) мы не будем применять – вот это будет условием вступления Украины в НАТО.

То есть, вы, украинцы, воюйте в Ливии, воюйте в Ираке, гибните. А за вас мы, конечно, воевать не будем. А он [Зеленский] всего этого не понимает», – добавил политолог.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее генерал СБУ выразил мнение, что даже попытка привлечь НАТО к решению конфликта приведёт к мгновенной утрате огромных территорий вместе с Донбассом.