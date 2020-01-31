31.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Политика, Сербия
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Вступления Сербии в ЕС не будет: Запад считает её «пятой колонной» Москвы


Брекзит затормозит обещанное вступление балканских стран в Евросоюз  Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Олег Бондаренко, комментируя прогноз, озвученный сегодня послом РФ в Лондоне Андрей Келиным.

«Британия исторически играла несоразмерно большую роль на Балканах. И поэтому европейский путь многих балканских государств, особенно если он не был связан с Германией, как, например, у Хорватии, был связан именно с Лондоном. Таким образом, Лондон пытался усилить свои позиции в Европе через неофитов.

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Брекзит выключает Лондон из европейской повестки. Британии больше не надо заботиться о наличии в Европе большого количества своих адептов и союзников. В этой связи он замораживает путь некоторых балканских стран в Европу», – сказал Бондаренко.

Однако эта логика не работает в отношении Сербии, полагает эксперт.

«Сербия никогда не рассматривалась Великобританией в качестве своего возможного адепта. Для Сербии, на мой взгляд, путь в Европу заказан изначально по той простой причине, что сербы в глазах Старого Света – это «пятая колонна» Москвы. Так было 200 лет назад, и так будет через 200 лет. Это связано с нашим культурным цивилизационным кодом, который для сербов в отличие от прочих славян не утрачен», – сказал Бондаренко.

Напомним, Евросоюз постоянно откладывал сроки вступления в Сербию. Это объяснялось наличием неразрешенного конфликта с Косово (Сербию вынуждают таким образом признать независимость своей южной провинции). Кроме того Еврокомиссия неоднократно указывала Белграду на недопустимость сотрудничества с Россией и Китаем. Руководство Сербии эти претензии последовательно отвергало.

Согласно недавним соцопросам, число молодых сербов, которые считают, что после вступления в Евросоюз жизнь в стране ухудшится, выросло с 17% в 2017 году до 23% в 2019 году.

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