ВСУ активно уничтожают беспилотники ОБСЕ

21.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные за последние несколько дней уничтожили один и повредили другой беспилотный летательный аппарат Миссии ОБСЕ в Донбассе.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, Безсонов отметил, что украинские военные продолжают препятствовать работе Миссии ОБСЕ в Донбассе. Он также напомнил, что за последнее время, украинские вооружённое формирования дважды осуществляли подавление сигнала GPS беспилотника Миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия.

«13 апреля наблюдателям удалось увести свой БЛА из зоны постановки радиопомех. Однако 19 апреля действия манёвренных групп, выделенных от 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы ВСУ, привели к крушению беспилотного летательного аппарата Миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что согласно последнего отчета ОБСЕ, в тот же день, 19 апреля на юго-восточной окраине населённого пункта Курдюмовка украинские боевики обстреляли из автомата беспилотник Миссии малого радиуса действия, в результате чего была повреждена одна из лопастей аппарата, а наблюдатели вынуждены были завершить свою деятельность на данном направлении.

«Примечательно, что оба факта, уничтожение одного и вывод из строя другого беспилотника ОБСЕ, произошли в зоне ответственности 53-й механизированной бригады. Действия украинской стороны свидетельствуют о том, что на Горловском направлении, в районах, прилегающих к населённому пункту Дзержинск, командование оккупационных сил сосредоточило тяжелое вооружение», – отметил Даниил Безсонов.

В связи с этим, по его мнению, командиру 53-й бригады Грузевичу отданы указания, применять все имеющиеся силы и средства для недопущения вскрытия факта стягивания тяжёлого вооружения к линии соприкосновения.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в своём отчёте попытку подавления сигнала БПЛА миссии средствами радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.