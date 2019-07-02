ВСУ целенаправленно стреляют по жилым домам и журналистам – корреспондент ВГТРК

02.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Обстрел украинскими военными съёмочной группы ВГТРК во время визита в посёлок Александровка на западе Донецка демонстрирует, что украинские боевики с радостью выцеливают представителей неугодных им СМИ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил корреспондент ВГТРК, уроженец Донецка Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также корреспондент рассказал о том, как украинская армия сначала обстреливает и поджигает жилые дома, а затем из стрелкового оружия бьёт по пожарным.

«Примерно в 13:00 мы отправились на западную окраину города Донецка для того, чтобы зафиксировать очередное нарушение со стороны ВСУ, а именно обстрел посёлка Александровка. Примерно в 4 часа 55 минут по московскому времени украинские вооружённые силы обстреляли этот посёлок миномётами калибра 82 мм.

Приехав на место, мы начали видеофиксацию, после чего по нам был открыт огонь со стороны позиций ВСУ из миномётов калибром 120 мм. Да, скорее всего ВСУ видели, по кому они стреляют, так как эта линия практически у них как на ладони, в том месте они занимают господствующую высоту и так называемый «дозор» или «глаза», как это называется на военном жаргоне, они никак не могли не видеть, что на месте работают корреспонденты, и, соответственно, был открыт огонь.

ВСУ, мне кажется, с радостью стреляют по журналистам, так как зачастую даже военные нас просят снимать опознавательные знаки со словами «пресса», так как ВСУ сразу же начинают открывать огонь в то место, где работаю журналистские группы, особенно нашего телеканала «Россия 1», «Россия 24», – рассказал он.

Журналист также отметил, что обострение на фронте началось с первых дней пребывания президента Владимира Зеленского на посту, так что практикуемая Киевом политика геноцида собственных граждан продолжается.

«Обострение началось сразу после того, как Владимир Зеленский заступил на пост. Уже больше месяца ведётся хаотичный обстрел всей линии соприкосновения, причём огонь ведётся именно по жилым домам. Буквально накануне был обстрелян дом престарелых в Ясиноватой, туда была выпущена противотанковая управляемая ракета. Для чего это делается, я не могу вам сказать, но, на самом деле, творится какой-то геноцид против собственного народа, так как обстрелы продолжаются.

Вот буквально час назад под огнём был посёлок Зайцево, многострадальный посёлок, ВСУ открыли огонь из 82-миллиметрового миномёта, подпалили таким образом дома, в момент когда хотели подъехать туда пожарные машины, начали обстреливать их из автоматического оружия», – подчеркнул Андрей Руденко.