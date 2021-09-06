ВСУ деградируют до закупок древних «Тигров» и «Пантер» – экс-боевик «АТО»

06.09.2021 18:53 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

После обещания начать на Украине сборку устаревших американских вертолётов Bell UH-1 Iroquois, для окончательного закрепления «успеха» осталось пересадить ВСУ на немецкие «Тигры» и «Пантеры».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-боевик «АТО» Дмитрий Вовнянко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё одно серьёзное «достижение» «Укроборонпрома» – нам было обещано, что ко Дню независимости будет выпущен украинский вертолёт «Ирокез». То есть, это американский вертолёт «Ирокез» украинского производства. Правда, никто так и не объяснил, зачем в украинской армии вертолёт времён вьетнамской войны», – сказал он.

Вовнянко подчеркнул, что такими темпами можно ожидать появления в ВСУ техники времён Второй мировой войны. Однако при этом боевик видит в украинской армии не советскую технику, а немецкую и американскую.

«Сейчас пана Гусева собираются делать министром обороны, ходят такие слухи. Так что я серьёзно ожидаю появления украинской «Аэрокобры», украинских «Тигров» и «Пантер», и ещё целой линейки и техники времён Второй мировой войны. Чего мелочиться», – зло иронизировал боевик.