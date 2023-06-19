ВСУ должны быть отодвинуты на 200 километров от Белгородской области – офицер РФ
Для обеспечения безопасности в приграничных районах российской армии необходимо отодвинуть противника на 150-200 километров от границ РФ.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для того, чтобы обезопасить Белгородскую область, надо занять, как минимум, половину Харьковской области только для того, чтобы боеприпасы, которые сейчас используются для обстрела приграничных населённых пунктов, не смогли долетать до тех мест, где сейчас попадают.
Работы – очень много, но мы тоже не можем распыляться на все фронта. Сейчас основной упор делается на тех участках, где очень горячо. А где более-менее спокойно – мы держим глухую оборону», – сказал Марочко.
По его мнению, российская армия должна отодвинуть противника на 200 километров от границ.
«Вы просто возьмите линейку, и от границы РФ до того места, где должны стоять наши солдаты, должно быть, как минимум, 150-200 километров. Это при условии того, что они не поставят ракеты, которые летят 300 километров», – подытожил военный эксперт.
Напомним, накануне формирования киевского режима нанесли удар по российскому городу Валуйки в Белгородской области.
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