ВСУ готовятся к форсированию Днепра

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Киев завершает подготовку к наступательной операции на Херсонском направлении, которая начнется в ближайшее время.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

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«Вероятность того, что Киев готовит наступательную операцию на Херсонском направлении, довольно высока. Более того, какое-то время назад мы слышали, что для этой операции даже уже придумано название «День Д», от слова Днепр, по аналогии с операцией по высадке союзников в Нормандии», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что Украина всегда ставила себе две задачи своего контрнаступления.

«Первая – это прорыв из любой точки к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Херсонская область как раз вполне позволяет это сделать, выйти сразу к Крымскому перешейку и перерезать транспортные артерии. Там у ВСУ достаточно короткое плечо для действий. Вторая – это захват Запорожской атомной электростанции, чтобы перед зимним сезоном получить доступ к электроэнергии, а, возможно, и для дальнейшего ядерного шантажа России», – отмечает аналитик.

По его словам, пока Россия эти планы срывает.

«Я напомню, что несколько дней назад мы уничтожили самый крупный склад боеприпасов ВСУ вообще за весь период этого конфликта, размещавшийся в небольшой деревушке между Херсоном и Николаевым. Там находилось порядка трех тысяч тонн различных снарядов и ракет, которые были уничтожены. Обращаю внимание – не тысяч штук, а тысяч тонн. Это как раз был стратегический резерв для этой наступательной группировки. Поэтому за всеми их маневрами мы наблюдаем, все видим и будем их срывать», – подчеркнул Клинцевич.

Он обращает внимание, что для преодоления водной преграды противнику нужно будет прощупать места, определить так называемый брод глубиной не более метра, чтобы колёсная и любая другая военная техника могли преодолевать этот участок.

«В каких-то местах им придется устанавливать понтоны, конечно же. Будет создаваться большое количество направлений, чтобы максимально быстро перебросить силы. Сейчас они ведут операцию переброски на лодках своих передовых групп спецназа, которые закрепляются на каких-то, условно говоря, островах и там пытаются удерживать плацдарм для дальнейшего наступления», – объясняет эксперт.

Впрочем, он полагает, что времени на проведение наступательной операции у ВСУ осталось немного.

«До начала массированных осадков, превращения грунтовых дорог и полей в непроходимое болото остаётся не более месяца. Поэтому большая доля вероятности, что в ближайшее время ВСУ, скорее всего, предпримут попытки наступления на Херсонском направлении. Но, на мой взгляд, нам это даже выгодно. Для нас важно, чтобы до начала нашего большого контрнаступления противник вывел все свои резервы из городов. Чтобы они больше не прятались за гражданской инфраструктурой, не отсиживались по школам и детским садам, а вышли в поля и попытались этими колоннами преодолевать Днепр, находясь под постоянным нашим огневым воздействием. У нас для этого уже все заготовлено, в том числе и более мощные виды вооружения, которые позволят их уничтожать», – резюмировал Клинцевич.