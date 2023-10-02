«Голодные среди мертвых, руин и свалок»: прогноз для Украины от экс-советника Кучмы

Анатолий Лапин.  
02.10.2023 11:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина


Отсутствие финансирования со стороны США приведет Украину к полному краху и тотальному обнищанию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отсутствие финансирования со стороны США приведет Украину к полному краху и тотальному обнищанию. Об...

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«Голод ждет. Нищета ждет, холод, морозы – вот, что вас ждет. Жрать нечего будет, сходить в туалет некуда будет. Будете ходить среди этих мертвых, будет пурга, зима, мороз. Будете ходить вокруг этих свалок, этих городов разваленных», – сказал экономист.

«Это крах, это реальный крах, о котором я говорил. Таким образом, денег в госбюджет для выплаты пенсий и зарплат армейцам не будет – это первое. Второе – оружия от Америки не придет. Третье – раз этого всего не будет, наступления никакого на этом фронте не будет, потому что наступать нечем. Все», – заявил Соскин.

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