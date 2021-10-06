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06.10.2021 17:36 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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ВСУ готовятся к началу боевых действий – Мирошник

Новости УкраиныУкраинская армия готовится к боевым действиям в Донбассе, что подтверждается данными с передовой и...

Украинская армия готовится к боевым действиям в Донбассе, что подтверждается данными с передовой и постоянными обстрелами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская разведка заявляет, что они знают о том, что ЛНР и ДНР будут осуществлять провокации, что якобы они готовят провокации и готовы обстреливать украинскую сторону, поэтому украинская сторона готова давать ответы. Это обычная практика, когда Украина обращается за периметр страны, к ОБСЕ, ПАСЕ и так далее. Они говорят: «Мы же не атакуем, а отвечаем на провокации сепаратистов», – сказал он.

Кроме того, представитель ЛНР отметил, что ВСУ ведут постоянный огонь по Донбассу, не ставя в известность Киев.

«Поэтому мы делаем один вывод, который подтверждается данными с передовой – Украина готовится к началу военных действий. Ограничатся ли они каким-то фейерверком, созданием картинки войны, или же действительно за этим последует какие-то серьёзные действия с разрушенной инфраструктурой, кровопролитием и прочее. Один из командующих ВСУ сегодня опять подтвердил, что им плевать на мнение вице-премьер-министра, который сказал о том, что Украина выполняет меры по прекращению огня, и заявил: «Нет, на передовой все вольны принимать решения без указаний Киева», – подчеркнул Мирошник.

Напомним, ранее в зоне «ООС» в одном из подразделений ВСУ в ходе проведения учебных стрельб украинский боевик застрелил своего сослуживца.

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