ВСУ истерят: под Киевом семь дронов поразили склад БК

Игорь Шкапа.  
17.06.2025 11:01
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В ходе сегодняшнего российского удара под украинской столицей поражен крупный склад с боеприпасами.

Об этом сообщил офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе сегодняшнего российского удара под украинской столицей поражен крупный склад с боеприпасами. Об...

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«У меня единственный вопрос: зачем накапливать на складах БК, чтобы его е…ашили, и оно детонировало до утра, если на фронте сейчас свирепый дефицит боеприпасов?», – негодует Бунятов в своем паблике.

В комментариях к записи его читатели не удивляются.

«После склада БК у садика, школы и жилых домов в Сумах, который же по собственной халатности взлетел в небо, мы еще удивляемся?», – пишет один из читателей.

Еще один из очевидцев написал, что по складу прилетело сразу семь беспилотников.

«Я вам больше скажу – этот склад раньше охраняли нормально, патрули ездили по периметру, проверяли подозрительных, вели наблюдения – а теперь там никаких патрулей, со всех сторон можно подойти и все рассмотреть, там еще прекрасный вид из окон многоэтажек на территорию. А ПВОшников, такое ощущение, что всех с опытом отправили на войну, набрали новичков, а они не могут эффективно отрабатывать, большинство шахедов прилетело куда нужно», – подтверждает еще одна местная жительница Елена Ворона.

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