ВСУ истерят: под Киевом семь дронов поразили склад БК

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В ходе сегодняшнего российского удара под украинской столицей поражен крупный склад с боеприпасами.

Об этом сообщил офицер 24-й бригады ВСУ Станислав Бунятов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня единственный вопрос: зачем накапливать на складах БК, чтобы его е…ашили, и оно детонировало до утра, если на фронте сейчас свирепый дефицит боеприпасов?», – негодует Бунятов в своем паблике.

В комментариях к записи его читатели не удивляются.

«После склада БК у садика, школы и жилых домов в Сумах, который же по собственной халатности взлетел в небо, мы еще удивляемся?», – пишет один из читателей.

Еще один из очевидцев написал, что по складу прилетело сразу семь беспилотников.