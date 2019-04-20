ВСУ начали войну с беспилотниками ОБСЕ

20.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

В течении всей прошедшей недели радиоэлектронные средства вооруженных формирований Украины (ВФУ) глушили сигналы беспилотников СММ ОБСЕ. Кроме того украинские подразделения открывали по аппаратам огонь.

Об этом сообщает сайт Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вечером 12 и в ночь на 13 апреля, а также в ночь с 13 на 14 апреля, пролетая над подконтрольными правительству районами в северной части Донецкой области, два БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно теряли сигнал GPS, по оценке, в результате глушения.

13 апреля во время осуществления полета мини-БПЛА СММ возле н.п. Вершина (подконтрольный правительству, 63 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 2 очереди из стрелкового оружия приблизительно в 300 м к западу от своей позиции. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 400 м к западу от места расположения патруля. Наблюдатели благополучно приземлили мини-БПЛА и безотлагательно покинули район.

Вечером 13 апреля, пролетая над подконтрольными правительству районами в северной части Донецкой области, БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения.

14 апреля во время полета мини-БПЛА СММ в районе н.п. Геевка (подконтрольный правительству, 27 км к северо-западу от Луганска) наблюдатели слышали 9 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 100–200 м к северу от своей позиции. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который пролетал ориентировочно в 300 м к северу от места расположения патруля. Наблюдатели благополучно приземлили мини-БПЛА и безотлагательно покинули район.

16 апреля н.п. Мироновский (подконтрольный правительству, 62 км к северо-востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал обоих GPS-модулей, по оценке, в результате глушения.

В четверг, 18 апреля, в результате использования вооруженными формированиями Украины систем глушения аппаратуры навигации и управления потерял высоту и упал на землю беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия.

В 01:26 19 апреля, пролетая над районом вблизи н.п. Угледар (подконтрольный правительству, 48 км к юго-западу от Донецка), БПЛА терял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех (по оценке, в результате глушения).

Стоит отметить, что ВФУ умышленно создавали помехи в течение часа, чтобы вывести аппарат из строя и не дать возможность СММ ОБСЕ зафиксировать запрещенное Минскими соглашениями вооружение ВФУ, размещенное вне мест хранения, а также реальную ситуацию на линии соприкосновения.

Радиопомехи продолжались до 02:35, когда команда Миссии потеряла контроль над БПЛА, пытаясь направить аппарат к наземной станции контроля полетов неподалеку от н.п. Степановка (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка).

Отметим, что БПЛА дальнего радиуса действия был уничтожен ВФУ в тот самый день, когда украинская сторона сделала «громкое заявление» об одностороннем введении перемирия с 00:01 18 апреля», – сообщает источник.

Реальную цену словам украинской стороны можно увидеть и взглянув на статистику нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.

«С 00:01 18 апреля по настоящее время ВФУ 20 раз нарушили режим тишины, в том числе 3 раза с применением запрещенного вооружения, из них 1 – с применением артиллерии калибром 152 мм и 2 – с применением минометов калибром 82 мм.

Односторонне объявленное так называемое украинское перемирие было нарушено ВФУ спустя пять минут после его вступления в силу. 18 апреля в 00:05 был зафиксирован обстрел со стороны н.п. Широкино в направлении н.п. Саханка с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В этот же день в результате обстрелов ВФУ были повреждены пять жилых домов в поселке шахты им. Гагарина в Горловке», – говорится в тексте.

В сообщении также отмечается, что в связи с этими фактами, вряд ли кто-то ещё способен верить словам официального Киева о желании мира в Донбассе, руководство которого «продолжает жить лишь войной и идти своим милитаристическим курсом».

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее, 19 апреля, ВСУ совершили кровавую провокацию на границе с ДНР.