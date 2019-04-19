ВСУ совершили кровавую провокацию на границе с ДНР

19.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские диверсанты совершили попытку прорыва на территорию ДНР и вступили в бой с Народной милицией, обе стороны понесли потери.

Об этом сообщает Оперативное командование Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 18:00, надеясь на ослабление внимания наших защитников, после ложного заявления украинской стороны о введении в одностороннем порядке режима «Пасхального перемирия», противник двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек каждая из состава 79 одшбр, предпринял попытку скрытно проникнуть на территорию Республики в районе н.п. Октябрь. В ходе выдвижения нашими наблюдателями был обнаружен.

Часть сил горе-диверсантов вышла на минное поле. В результате подрыва, трое украинских боевиков погибли, еще двое получили ранения. Под прикрытием артиллерийского огня из орудий 152 мм, а также стрелкового оружия второй ДРГ, противник в бегстве пытался эвакуировать убитых и раненых. В ходе безрассудной попытки противника занять позиции наших войск его потери составили четверо убитых и пятеро раненых. По состоянию на 19:00 один военнослужащий ВСУ продолжает находиться на месте подрыва», – говорится в экстренном заявлении.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе боя трое защитников Республики героически погибли. Отмечается, что оказывавшая помощь раненым санинструктор также была вынуждена вступить в бой с украинскими диверсантами и получила смертельное ранение.

«Ведя бой получил тяжелое ранение командир роты лейтенант Пшеничный С.Е. и младший сержант Жильцов В.И., санинструктор младший сержант Эгалегердиева Л.В. оказала им медицинскую помощь. Видя, что противник стремится приблизиться к позициям, она приняла решение вступить в бой. Переместившись в сторону от места, где находились раненные, Эгалегердиева приняла огонь на себя обстреляв противника из автомата. Прицельным огнем она не дала украинским фашистам обойти позицию с фланга. Жизнь санинструктора и бойцов оборвалась после нанесения по позициям массированного огневого удара военными преступниками 79 одшбр ВСУ», – сообщили в Оперативном командовании ДНР.