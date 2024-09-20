ВСУ начинают использовать припасённые «Леопарды» для контрударов

Максим Столяров.  
20.09.2024 08:17
  (Мск) , Москва
Просмотров: 534
 
Война, Дзен, Курск


Есть опасения, что ВСУ попытаются зайти в тыл наступающим подразделениям ВС РФ на юге Курской области, в связи с чем уже принимаются меры.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть опасения, что ВСУ попытаются зайти в тыл наступающим подразделениям ВС РФ на юге...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Они сейчас пытаются атаковать нас на юге Курской области Глушковского района, чтобы зайти в тыл нашим наступающим подразделениям. Там три точки – посёлок Краснооктябрьский, Новый Путь, Медвежье, они пытаются там в сторону Весёлого и дальше на райцентр Глушковского района наступать. Но там очень здорово работают и десантники, и артиллерия, и FPV.

Если у них ещё остаются силы – а мы видим, что они потихонечку вводят резервы, я говорил – а где же «Леопарды», что-то их не видно. Вот они появились именно на юге Глушковского района, где-то есть ещё. То есть – есть опасения, что может быть, с Глухово [Сумской области] они ударят», – сказал Коц.

«Поэтому эвакуируют 15-километровую зону в Рыльском и Хомутовском районе. 15 км – это зона досягаемости, в том числе, FPV-дронов, в Белгороде об этом много могут рассказать, там даже общественный транспорт ездит с РЭБом, не говоря уже о скорых и пожарных. Поэтому ждём, появятся остальные «Леопарды», где противник попытается нас расколоть, растащить наши ресурсы», – добавил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть