ВСУ начинают использовать припасённые «Леопарды» для контрударов

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Есть опасения, что ВСУ попытаются зайти в тыл наступающим подразделениям ВС РФ на юге Курской области, в связи с чем уже принимаются меры.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас пытаются атаковать нас на юге Курской области Глушковского района, чтобы зайти в тыл нашим наступающим подразделениям. Там три точки – посёлок Краснооктябрьский, Новый Путь, Медвежье, они пытаются там в сторону Весёлого и дальше на райцентр Глушковского района наступать. Но там очень здорово работают и десантники, и артиллерия, и FPV. Если у них ещё остаются силы – а мы видим, что они потихонечку вводят резервы, я говорил – а где же «Леопарды», что-то их не видно. Вот они появились именно на юге Глушковского района, где-то есть ещё. То есть – есть опасения, что может быть, с Глухово [Сумской области] они ударят», – сказал Коц.

«Поэтому эвакуируют 15-километровую зону в Рыльском и Хомутовском районе. 15 км – это зона досягаемости, в том числе, FPV-дронов, в Белгороде об этом много могут рассказать, там даже общественный транспорт ездит с РЭБом, не говоря уже о скорых и пожарных. Поэтому ждём, появятся остальные «Леопарды», где противник попытается нас расколоть, растащить наши ресурсы», – добавил военкор.