ВСУ намерены помешать участию в выборах противникам Порошенко

12.03.2019, Луганск

Украинские военные готовят в день президентских выборов ряд провокаций, призванных помешать голосованию людей, не поддерживающих Петра Порошенко.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подтвердил, что сделанное ранее заявление пресс-центра штаба «ООС» о том, что украинские военные не исключают вооруженных провокаций в Донбассе в день президентских выборов, сделано в рамках подготовки к фальсификации результатов выборов президента Украины.

«По данным разведки республики, ВСУ в день выборов готовят ряд провокаций, чтобы помешать жителям Украины, живущим в Луганской и Донецкой областях, выразить свое мнение и искусственно лишить избирательного права тех, кто не поддерживает Порошенко», – заявил Марочко.

Он также обратил внимание на недавнее заявление командующего «ООС» Сергея Наева о том, что не у всех военнослужащих будет возможность проголосовать.

«Ситуация для военнослужащих складывается таким образом, что если ты поддерживаешь действующего президента, то пойдешь и проголосуешь, а если нет, то не участвуешь в голосовании под предлогом мнимых обстрелов и обострении ситуации» – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР заявляли, что в ВСУ начался ряд мероприятий, направленных на обеспечение поддержки на выборах кандидатуры действующего президента Украины Петра Порошенко.