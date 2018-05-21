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ВСУ нанесли еще один удар по Горловке
Наблюдательная группа СЦКК «Горловка» вместе с представителями МЧС ДНР попали под обстрел украинской артиллерии.
Об этом в официальном Telegram-канале сообщает представительство ДНР в СЦКК и переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Инцидент произошёл во время выезда группы в посёлок шахты им. Гагарина в Горловке для фиксации последствий утреннего обстрела.
«В 13:35 украинские силовики вновь открыли огонь по населённому пункту Горловка, под обстрел попали наблюдатели СЦКК и сотрудники МЧС ДНР», – говорится в сообщении.
Как сообщал «ПолитНавигатор», утром ВСУ предприняли попытку танкового наступления под Горловкой.
При попытке наступления ВСУ украинская ДРГ взяла в плен троих бойцов ВС ДНР.
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