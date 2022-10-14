ВСУ нанесли удар по Белгороду после слов Путина о приостановке «калибровок» Украины

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Новости Украины

ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате загорелась подстанция, часть города осталась без электричества. ЧП произошло вскоре после слов президента Владимира Путина о том, что российская армия в ближайшее время не планирует возобновлять массовые удары по Украине в рамках спецоперации.

Пожар был потушен примерно в 20:00, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас потребители переключаются на резервный источник. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.

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«Белгород бомбят, но мы не собираемся уничтожать Украину. А вот хохлы очевидно собираются. Нас собрались уничтожать, Россию», – констатирует генерал СВР в отставке Леонид Решетников.

Его позицию разделяет политолог Сергей Марков.

«Белгород во тьме. Путин объявил, что массированные ракетные удары по энергоинфраструктуре Украины сейчас будут прекращены. Во всех городах Украины появился свет. И тут же погас свет в Белгороде. Потому что через несколько часов после заявления Путина ВСУ нанесли ракетный удар по ТЭС в Белгороде. Вывод очевиден – чем Россия мягче, тем с Россией жестче».

Блогер Андрей Селезов, переехавший в Петербург из Киева в 2014 году, приводит мнение своего земляка, остающегося в столице Украины:

«Сегодня – ни одной сирены за день. Не то, чтоб за Крымский мост ответка невразумительная. Она крайне слабая, как по мне. Но уже Белгород выносят каждый день. Уже хохлы скоро больше подстанций вынесут. Т.е. уже актуальнее за Белгород ответка. А они все вспоминают удары 10.10 и рассуждают об их эффективности. Хохлов они вообще не напугали. А, скорее, разозлили еще больше».

Бывший ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот соглашается с мнением о слабом ответе России.

«Это происходит после наших слов об отсутствии необходимости продолжать массированные удары по Украине. И ещё прозвучали слова о том, что мы не собираемся уничтожать Украину… Ну, не собирайтесь. Что тут скажешь… А Белгород горит. А из-под Херсона людей эвакуируют по заявлению местной власти», – напоминает Кот.

А публицист Николай Стариков замечает:

«Мы должны понимать, что киевский режим и его западные кураторы бьют по авторитету российской власти. Инфраструктура и удары по ней есть лишь способ достижения главной цели».