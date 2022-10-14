Путин: Минобороны не смогло поразить 7 из 29 намеченных объектов на Украине

Массированные обстрелы территории Украины не будут проводиться в ближайшее время.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас нет необходимости в массированных ударах. Сейчас другие задачи стоят, потому что из 29 объектов, 7 не было поражено так, как это планировалось Министерством обороны. Но они постепенно добирают эти объекты», – сказал президент.

«В массированных ударах сейчас пока нет необходимости. А там видно будет», – сказал Путин.