ВСУ нанесли удар по Донецку противотанковыми ракетами

25.02.2019, Донецк, Александр Гусар

ВСУ обстреляли из противотанковых ракетных комплексов гражданские объекты в Петровском районе города Донецка.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате применения противником противотанкового ракетного комплекса «Стугна- П» получили повреждения частные домовладения по ул. Полбина 31 и 36 Петровского района г. Донецка, а также одно гражданское транспортное средство», – рассказал Безсонов.

Он отметил, что это не первый случай использования ВСУ ракетных комплексов против гражданского населения.

«6 февраля украинская сторона применила противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П» между населенными пунктами Донецкий и Голубовское, в результате чего получил повреждение грузовой автомобиль МККК, задействованный в гуманитарной акции по доставке угля мирным жителям населенных пунктов вблизи линии соприкосновения», – напомнил представитель оборонного ведомства ДНР.