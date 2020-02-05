05.02.2020, Горловка, Сергей Вредников
 
Война, Донбасс, Украина
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ВСУ нанесли удар по Горловке из тяжелых минометов


С самого утра один из посёлков прифронтовой Головки содрогается под огнём ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром в результате минометного обстрела ВФУ был полностью обесточен посёлок шахты 6/7 населённого пункта Горловка», – сообщили в ведомстве.

По уточнённым данным, также был повреждён водопровод на одной из улиц посёлка.

Кроме того, об обстреле сообщил и мэр Горловки Иван Приходько.

«Идёт обстрел поселка 6/7 из тяжёлого вооружения! Три прилёта по адресу Мира, 21. Будьте осторожны!», – написал Приходько у себя в Telegram-канале.

Всего же, по его данным, на посёлок упало порядка двадцати мин калибра 120 мм.

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