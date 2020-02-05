Нацики Авакова снова выходят под Верховную Раду

05.02.2020, Киев, Игорь Петров

Боевики Накорппуса сегодня проведут акцию протеста под Верховной радой, обвиняя власть в попытке продать черноземы иностранцам. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель организации Сергей Тамарин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина по результатам 2019 года заняла позицию в топ-3 по экспорту пшеницы. Агропромышленный комплекс – чуть ли не единственные реально работающий и развивающийся сектор, который все-таки может поддерживать и стабилизировать экономику. И то, что пытаются отрезать такую составляющую украинской экономики, говорит о том, что власть Зеленского больше беспокоит позиция в топе коррумпированных стран. Других пояснений таким действиям нет. За 2019 год Украина недополучила в бюджет 14 миллиардов ожидаемой прибыли и сейчас пытаться закрыть эти «дыры» путем распродажи земли и получения очередного транша МВФ – это оставить большие проблемы следующим поколениям, которые будут за это рассчитываться», – сказал Тамарин.

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Напомним, что незадолго до нового года акции протеста в центре Киева привели к столкновениям боевиков с полицией. Парадоксальным в этой ситуации было то, что «Нацкорпус» считается подконтрольным министру МВД Арсену Авакову. Наблюдатели выдвигали версии, что, тем самым, министр показывает свою значимость и недопустимость отставки, давит на конкурирующие кланы в окружении Владимира Зеленского. По другой версии, беспорядки были специально организованы, чтобы у киевской верхушки появился повод объяснить кураторам с Запада, почему следует отложить открытие рынка земли.