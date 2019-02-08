08.02.2019, Луганск

Украинские военные, нарушив данные СЦКК гарантий, обстреляли ремонтную бригаду предприятия «Луганские электросети», производившую ремонт повреждённой предыдущим обстрелом линии электропередач, снабжающей электроэнергией жилые дома в ЛНР.

Об этом сегодня заявил официальный представитель НМ ЛНР полковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 8 февраля 2019 года в 15:15 с направления населённого пункта Золотое-4 военнослужащими из 25-го добровольческого батальона «Киевская Русь» 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ была обстреляна ремонтная бригада ГП «Луганские электросети» осуществлявшая ремонт поврежденной опоры ЛЭП подстанции «Новодонбасская» в районе населённого пункта Золотое-5 (Михайловка)», – сообщил Марочко.

По его словам, при обстреле украинские силовики использовали минометы калибра 120 мм, СПГ-9 и стрелковое оружие.

Он подчеркнул, что инженеры Луганских электросетей выехали для ремонта последствий обстрела, произошедшего 8 февраля в 9:40, в результате которого и были повреждены несколько опор и обесточен населенный пункт Золотое-5.

Также, по словам Андрея Марочко, помимо электриков под обстрел попали корреспонденты СМИ и группа СЦКК, осуществлявшие фиксацию последствий утреннего обстрела.

«Несмотря на гарантии безопасности, предоставленные украинской стороной СЦКК, военнослужащие батальона «Киевская Русь» игнорировали указания штаба 54-й бригады и осуществили преступный обстрел с целью недопущения восстановления энергообеспечения посёлка в котором проживают свыше 200 человек и часть города Первомайска», – рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

При этом он отметил, что ремонтникам удалось успеть переключить энергообеспечение поселка на запасную ЛЭП, однако ремонтные работы были прерваны обстрелом, и группа была вынуждена покинуть опасный район. По предварительным данным никто не пострадал.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные умышленно обстреляли грузовик, доставлявший уголь жителям прифронтовых районов ЛНР под эгидой Международного комитета Красного Креста.