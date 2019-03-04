ВСУ нанесли удар по Саханке

04.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские военные открыли минометный огонь по подконтрольному ДНР населенному пункту Саханка. В результате обстрела погиб мирный жить.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате обстрела погиб мирный житель Неплюй Владимир Петрович, 23.07.1959 г.р., проживающий по адресу ул. Конституции, 18. Кроме того, зафиксированы повреждения газопровода и жилых домов №18 и №20 по ул. Конституции, а также столовой по ул. Центральной, которая расположена вблизи детского сада», – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь велся сегодня в 11:10 с позиций ВСУ в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Лебединское. На место инцидента выехали сотрудники СЦКК, подробности уточняются.

Напомним, ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские военные обстреляли из минометов 82-го калибра подконтрольный ДНР населенный пункт Коминтерново, в результате чего был поврежден склад гуманитарной помощи Красного креста.