Большинство украинцев покинут страну – Мосийчук

Украину ждут десятилетия борьбы за восстановление суверенитета после того, как страна была отдана на откуп западным инвестфондам и корпорациям.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, боевик Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Мосийчука, Украину ждет дальнейший отток населения из-за потери рабочих мест.

«То, чем занимается «Black Rock» – сейчас выводятся госпредприятия уже «Укроборонпром» пошел на корпоратизацию, а «Black Rock» будут размещать на биржах, продавать, создавать пакеты. То есть, по сути идет корпоратизация государственного сектора экономика. Это «Укроборонпром», «Энергоатом», «Нафтогаз», газодобывающие компании. А плюс к этому идет перемалывание частного большого и среднего бизнеса. И хорошие активы, которые интересны «Black Rock», так называемым западным инвесторам. Они будут переданы через уголовные дела или доведены собственники до предельной черты, будут сами продавать. То есть будет идти процесс перехода всей украинской экономики в корпоративное управление через «Black Rock».

«Когда я вчера об этом написал, многие мне в ответ начали писать: «Ну и слава богу, мы, наконец, победим олигархов, наконец, наши чиновники воровать перестанут» и тому подобное. Я им хотел бы ответить коллективно – ну и вы в стране нашей жить перестанете, потому что работа будет дозированно, все будет только то, что интересно инвестору и так далее, и так далее. Большинство людей навсегда будут вынуждены покинуть страну и искать в другом месте работу. Вы можете считать это фантазиями Мосийчука, но есть мировые примеры, которые мы видели, поэтому я считаю, что по окончанию войны, после того, как мы справимся с внешним врагом, нас ждет очень большая политическая и дипломатическая борьба за восстановление суверенитета страны, и сколько лет или десятилетий она будет длиться, я не знаю», – заявил Мосийчук.