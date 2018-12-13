13.12.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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ВСУ не придерживаются основных принципов ведения войны, от чего страдают мирные люди – правозащитники

В результате боевых действий в Донбассе мирных граждан на подконтрольной ДНР территории пострадало в шесть раз больше, чем на территории, подконтрольной киевским властям.

Об этом сегодня во время брифинга заявил член общественной организации «Справедливая защита» Иван Копыл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы произвели статистический анализ и старались подходить ко всему с позиций независимых и нейтральных, как это делают международные организации, но несмотря на всё это получилось, что на территории ДНР пострадавших от ведения боевых действий в шесть раз больше, чем пострадавших на территории Украины», – сообщил Копыл.

По его мнению, это вызвано тем, что судьба мирных граждан не заботит ни власти Украины, ни её армию.

«На наш взгляд это вызвано тем, что украинские военнослужащие не придерживаются основных принципов ведения войны. Это принципы различия, соразмерности и предосторожности, из-за этого и страдают мирные граждане. Видимо их судьба, к сожалению, не сильно заботит украинскую армию», – добавил правозащитник.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ВСУ поливают гражданские объекты Донбасса зажигательными смесями.

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