ВСУ поливают гражданские объекты Донбасса зажигательными смесями

08.11.2018

В последнее время украинские военнослужащие повадились обстреливать мирные города ДНР из ударных беспилотников.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал боец НМ ДНР Алексей, позывной «Гудвин».

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Он отметил, что на его участке ответственности ситуация “стабильно напряжённая”, а со стороны противника происходят постоянные провокации.

«В последнее время участились случаи использования беспилотных летальных аппаратов, то есть пролетают, скидывают зажигательные смеси, из-за чего происходят возгорания домов. У украинский армии очень хорошо получается – по цели они не попадают, и больше страдает гражданское население. Такое впечатление, что это и входит в их планы – попадать по гражданскому населению, чтобы обозлить его на армию, существующую здесь, но у них это не сильно получается: люди понимают, кто виноват во всём этом.

И вообще, местное население относится к нам хорошо, с уважением, даже оказывают нам определённую помощь, если кто-то что-то увидел или услышал, всегда нам сообщают», – рассказал военный.

Напомним, буквально вчера украинские военнослужащие нанесли удар по прифронтовому посёлку Минеральное с помощью беспилотника.