24.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Происшествия, Скандал, Украина
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ВСУ не смогли освоить американские «джавелины»


Американский противотанковый комплекс «Джавелин» не смог выстрелить по цели во время визита президента Украины Владимира Зеленского на полигон «Широкий лан» потому, что не было человека, способного управлять расхваленным оружием.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, ПТРК, переданные США Украине, были вывезены на хранение в Польшу, а украинские военные учились стрелять из них лишь в теории.

«Дело в том, что любое вооружение должно использоваться, как штатное в подразделениях, и в подразделениях должны быть обученные операторы, которые ежедневно должны на них работать, проводить учебные занятия, а также боевые стрельбы. К большому сожалению, когда мы получили «Джавелины», 210 ракет и 35 комплексов, это был, в принципе, больше политический шаг, но они были складированы сначала в центре Украины, а потом, по некоторым данным, якобы с учетом того, что у нас склады взрываются, их перевезли в Польшу…

Реально получилось так, что, когда приехал верховный главнокомандующий в войска и дали в руки оператору этого комплекса, я так понял, он видел его только на учебном пункте, в учебном классе, ну а в боевую он ни разу им не стрелял. Потому что реально выстрел стоит очень дорого. Получилось так, что оператор был особо не готов, командир взвода то же самое, не мог ему оказать помощь. Командир роты, батальона – тому подобное», – заявил Стариков.

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