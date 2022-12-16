ВСУ не в состоянии наступать

16.12.2022  09:57 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если зимой ВСУ не начнут широкомасштабное наступление, то можно говорить об истощении ресурсов украинской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Владислав Шурыгин.

Если зимой ВСУ не начнут широкомасштабное наступление, то можно говорить об истощении ресурсов украинской...

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Давая оценку недавним словам министра обороны Украины Алексей Резникова, пожаловавшегося, что продвижению ВСУ мешает грязь и пообещавшего, что после морозов все изменится, Шурыгин в интервью «Комсомольской правде» заметил:

«Это означает, что на самом деле они наступать не готовы».

При этом он не исключает, что, возможно, имеет место попытка дезинформации.

«Если наступать они не начнут, это означает, что в боях ноября-декабря ВСУ, действительно, истощили свои огромные людские резервы. Которые они непрерывно бросали, в частности, на Бахмутское направление. За что главком ВСУ Залужный получил кличку «Бахмутский палач», – сказал эксперт.

Он прогнозирует, что ВСУ будут пытаться наступать на локальных направлениях.

«На глобальное наступление сил у них, похоже, уже нет. Но зимние наступательные операции они просто будут вынуждены проводить. Им нельзя глухо сидеть в обороне. Это ведь значит полностью отдать инициативу нам. Но там в командовании не дураки сидят», – считает Шурыгин.

Примечательно, что главком ВСУ Валерий Залужный признал, что украинская армия сейчас истекает кровью, а ее стратегическая задача сейчас – удержать имеющиеся позиции.

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