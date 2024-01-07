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Только для того, чтобы компенсировать дефицит артиллерийских снарядов, украинская армия нуждается в трёх миллионах fpv-дронов в год.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил мобилизовавшийся в ВСУ волонтер, Юрий Касьянов, занимающийся поставками БПЛА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в стране не налажено массовое производство снарядов. Оно было в советские времена, но сейчас не появился ни снарядный завод, ни патронный завод. В стране сейчас есть отвёрточная сборка, но массового производства нет. Снарядов нужно несколько тысяч в день, они стоят дорого, это огромные деньги, каждый снаряд стоит до шести тысяч евро. Эти снаряды заменяют на фронте fpv-дроны стоимостью 500-600 долларов. Государство заявляет объёмы в миллион дронов, а на самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы заткнуть дырку снарядного голода. Понятно, что дроны не только затыкают эту дырку, но они ещё имеют функцию точного наведения по движущимся целям. Мы все обожаем смотреть эти картинки, как горит техника русни, как дроны порой гоняются за одним орком. Это снарядам не по силам, это делают дроны», – сказал Касьянов.

Однако он пожаловался, что Россия продолжает удерживать первенство как в количестве, так и в разнообразии дронов.

«С одной стороны, мы видим эти fpv-дроны стоимостью 500-600 долларов, которые необходимы на линии фронта. А с другой стороны, мы видим, как к нам прилетают большие дроны противника, в то время как о наших таких дронах мы почти не слышим. Очевидно, что не в тех масштабах, мы давно не слышали, чтобы горела Москва», – подытожил украинский фашист.