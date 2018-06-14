Политнавигатор - Новости России и Украины
14.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Украина

ВСУ обстреляли окрестности Донецка из тяжёлых миномётов


Украинская армия совершила обстрел из тяжёлых миномётов села Петровское к югу от Донецка.

Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 14:50 до 15:40 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Богдановка – Петровское», – рассказал он.

По словам Якубова, с позиций украинской армии по территории ДНР было выпущено 16 мин калибром 120 мм.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что в результате вечернего обстрела Донецка украинскими боевиками пострадал мирный житель.

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