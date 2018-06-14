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ВСУ снова ударили по Донецку. Есть жертвы среди мирного населения
Украинские военные совершили обстрел посёлка Александровка в Петровском районе столицы ДНР, в результате чего местный житель получил осколочные ранения.
Об этом сообщает глава районной администрации Максим Жуковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вчера вечером в 19:25 в Александровке осколочное ранение получил Кулешов Евгений Александрович, 1992 г.р., проживающий на ул. Кирова, 81. Пострадавший получил осколочные ранения левого бедра и правой лопаточной области. Он был госпитализирован в больницу № 14, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент, его жизни ничего не угрожает», – заявил Жуковский.
По словам главы района, в целом военная обстановка характеризуется как стабильно напряжённая.
Метки: ДНР, конфликт в Донбассе, Максим Жуковский, обстрелы мирных жителей
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