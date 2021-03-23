ВСУ обстреляли защитников ДНР, чтобы отвлечь внимание от убийства пенсионера

23.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Чтобы отвлечь внимание общественности от убийства снайпером ВСУ мирного жителя Донецка, украинские боевики совершили провокационный обстрел одного из посёлков ДНР, в результате чего погибли двое защитников Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После снайперского огня со стороны украинских карателей 28 бригады по населённому пункту Александровка в пригороде Донецка, командование «ООС» предприняло попытки отвлечения внимания от убийства мирного жителя, совершив провокационный обстрел позиций Народной милиции в районе Донецкого аэропорта с направления позиций 16 батальона 58 бригады в районе населённого пункта Пески с применением миномета калибром 120 мм, выпустив по территории Республики двенадцать мин.

С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии погибли два защитника нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что из-за угрозы жизни мирного населения защитники Донбасса были вынуждены открыть ответный огонь с целью подавления огневой активности противника.

«Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, с целью принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских боевиков.

Украинские каратели в очередной раз показали полное безразличие к мирному населению Донбасса, демонстрируя свое стремление к миру ведением прицельного огня по жилым районам населенных пунктов, игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права», – добавили в пресс-службе.

В НМ ДНР призвали международных наблюдателей зафиксировать данные нарушения со стороны ВСУ, принудить руководство Украины выполнять Минские договоренности, письменно потребовав от Киева провести детальные разбирательства по факту открытия огня и убийству мирного жителя Республики, а также привлечь к уголовной ответственности командиров 28 и 58 бригады Марченко и Кащенко.