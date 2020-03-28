ВСУ оказались беззащитными перед коронавирусом

28.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская армия оказалась неподготовленной к объявленной ВОЗ пандемии коронавируса нового типа.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели» пишет директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Раде волонтеров при Минобороны Украины на условиях анонимности утверждают, что в зоне действий ООС военные только собрали заявки о необходимом им для противодействия коронавирусу. При этом в ООС еще нет оборудованных мест для изоляции вероятных больных, нет аппаратов искусственной вентиляции легких, не хватает и аппаратов для дезинфекции. Есть серьезные проблемы с масками и костюмами», – отмечает автор.

Он также информирует, что команды волонтеров ныне в авральном режиме обеспечивают подразделения на передовой.

«Не брезгуя даже костюмами для маляров, которые (если склеенные), куда лучше советских громоздких ОЗК – зимой невыносимо холодных, а летом – неимоверно жарких. Но признают – это капли в море, и без активного участия государства тут не управиться. Кстати, они со злой ревностью указывают, что все подразделения НГУ и полиции в ООС полностью обеспечены. Те, кто под петардами, получили все, а те, кто под снарядами, – почти ничего», – резюмирует Бадрак.

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